Rie Omoto, makijażystka L'Oreal Paris, podpowiada, jak go zrobić!



- To bardzo kobiecy makijaż, wyrazisty, a jednocześnie delikatny i subtelny. Nakładam na mokro lub na sucho złoty kolor na duży obszar wokół oczu, aż po same brwi. Następnie maluję usta czerwoną szminką i nakładam odrobinę złotego koloru na środek górnej wargi. Nie przyciemniam brwi, aby nadać makijażowi wyrazistości - mówi Omoto.

Reklama

Wypróbuj go i poczuj się jak na czerwonym dywanie!