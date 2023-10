Zbliżający się wielkimi krokami wiosenno-letni sezon 2020 zapowiada się niezwykle ciekawie i barwnie. Wyrazistość, kolor i połysk to trzy hasła, które definiują tegoroczne trendy w makijażu, a mocno podkreślone usta są w samym centrum uwagi.

Reklama

„To twój czas, żeby zabłysnąć” – ogłaszają trendsetterzy. Zapomnij o subtelnych pomadkach w naturalnej barwie ust i modnym w ostatnich sezonach minimalizmie w stylu no-makeup – makeup. Przygotuj się na soczystą czerwień, tajemniczy fiolet i neonowy szał. Makijaż tego lata ma być mocny, odważny i radosny.

Nie masz pomysłu na makeup ust? Przychodzimy z całą garścią pomysłów i porad dotyczących malowania ust. W dzisiejszym artykule znajdziesz nie tylko najgorętsze trendy, ale także tutorial, z którym pomalujesz usta krok po kroku. Będzie przebojowo i kreatywnie! W osiągnięciu zachwycającego looku pomogą ci kosmetyki do ust z Hebe.

Jak powinny wyglądać idealne usta?

Biorąc pod uwagę fenomen celebrytek, takich jak Kylie Jenner, instagramowe szaleństwo selfie z wydętymi ustami czy fakt, że jednym z najczęściej wyszukiwanych zabiegów kosmetycznych w internecie jest powiększanie ust, można przypuszczać, że duże i pełne usta są niedoścignionym ideałem.

W rzeczywistości jednak (jak pokazuje jedno z badań przeprowadzonych w USA w 2017 roku), jako najbardziej atrakcyjne postrzegane są usta proporcjonalne do rysów twarzy, których górna warga jest nieco mniejsza niż dolna. Zaskoczona?

Jeśli nachodzą cię myśli o korekcie kształtu swoich ust, pomyśl, czy czasem nie uległaś presji kreowanego przez media społecznościowe wizerunku. Według nas idealne usta to po prostu te starannie i pięknie pomalowane, bez względu na ich rozmiar i kształt.

Mat. prasowe

Trendy w makijażu ust

Przyciągaj spojrzenia, flirtuj i przesyłaj buziaki perfekcyjnie pomalowanymi ustami w modnych kolorach. Jak malować je wiosną i latem 2020 roku? Zabraliśmy najgorętsze trendy, które opanowały modowe wybiegi, imprezy celebrytów i wielkie filmowe gale.

Winylowe usta

To doskonałe połączenie pomadki w płynie z lustrzanym połyskiem i maksymalnie napigmentowanymi kolorami. Czy może być coś bardziej wystrzałowego?

Winylowy efekt jest mocny i ekstrawagancki, idealny na wieczorne wyjścia i randki – szczególnie jeśli wybierzesz obowiązkowy w tym sezonie odcień ciemnej śliwki lub czerwonego wina.

Wybierając makijaż do codziennych stylizacji, postaw na połyskujące usta w bladoróżowym kolorze płatków róż, inspirowane makijażem z tegorocznych pokazów mody.

Decydując się na efekt winylowych ust, zadbaj o nienaganny wygląd twojej cery – ma być promienna i porcelanowa, ogranicz także makijaż oczu do minimum, podkreślając wyłącznie twoje naturalne piękno.

Wskazówka: Marzysz o wilgotnym i zmysłowym uroku winylowych ust, jednak w twoim arsenale kosmetyków do makijażu znajdują się jedynie modne w ubiegłym sezonie matowe pomadki? Na szminkę w wybranym kolorze nałóż transparentny błyszczyk do ust, który ożywi twój makijaż.

Wiosenne rumieńce

Róż, róż i jeszcze raz róż. Świeży, młodzieńczy makijaż twarzy w monochromatycznych barwach to kolejna propozycja z wybiegów.

Pamiętaj, że w tej makijażowej stylizacji na wiosnę/lato 2020 nie chodzi wyłącznie o usta. Spektakularny efekt uzyskasz, zachowując harmonijną równowagę między ustami, policzkami i powiekami. Postaw na kremowy błyszczyk w pastelowym, chłodnym odcieniu i nałóż go na wszystkie strategiczne punkty.

Romantyzm w stylu „wet look” doda lekkości i powabu twojemu wizerunkowi, będzie pasował zarówno do casualowych garniturów w godzinach pracy, jak i kwiecistych, zwiewnych sukienek podczas weekendowych wypadów za miasto. Pamiętaj jednak, żeby „mokrego” makijażu unikać w upalne dni – makeup może pod wpływem ciepła rozmazać się lub spłynąć.

Wskazówka: Przed nałożeniem błyszczyku na usta, powieki czy policzki, przypudruj twarz transparentnym pudrem lub użyj primera, który wydłuży trwałość makijażu. Nie bez znaczenia pozostaje także jakość użytego błyszczyka. Unikaj produktów o lekkiej i lepkiej konsystencji oraz produktów zapachowych czy smakowych, które mogą podrażnić delikatną skórę wokół oczu.

W poszukiwaniu odpowiedniego produktu zapoznaj się z błyszczykami do ust z Hebe.

Klasyczne czerwone usta

Czy ponadczasowy klasyk, który nie wychodzi z mody od początków zeszłego stulecia, można nazwać trendem? Oczywiście, że tak!

Sekret udanego makijażu z czerwonymi ustami w roli głównej tkwi w nowoczesnym podejściu i szukaniu nowych interpretacji dla niosącej silny przekaz czerwonej szminki.

Wskazówka: Malowanie ust na czerwono wymaga dużej precyzji, dlatego oprócz szminki będziesz potrzebowała konturówki do ust. Jeśli urzekła cię wyrafinowana elegancja makijażów z dawnych lat, starannie obrysuj zewnętrzne krawędzie ust konturówką. Jeśli natomiast szukasz nieco bardziej niegrzecznego looku, zastosuj konturówkę w centralnej części ust i rozetrzyj ją w zewnętrznym kierunku. Sprawdź koniecznie konturówki do ust z Hebe.

Niecodzienne usta

Makijaż ust na wiosnę/lato 2020 roku to znacznie więcej niż żonglowanie tradycyjnymi kolorami szminek – na wielu wybiegach makijażyści coraz śmielej przekraczają granice. W jaki sposób? W tym sezonie w malowaniu ust ogranicza tylko wyobraźnia.

Ciemnofioletowa szminka, perfekcyjnie zarysowane usta z wyraźnie podkreślonym łukiem kupidyna dodadzą twojemu wizerunkowi gotyckich wibracji i wyrazistego seksapilu w stylu lat 20. (zobacz np. w płynie do ust Purple Trouble marki Pierre Rene). Ciemne szminki do ust to styl prawdziwej femme fatale czy kuszącego wampa.

Niezwykle modne są również pastelowe zielenie i niebieskości, jak i neonowy odcień pomarańczowego i żółtego w futurystycznym stylu cyberpunkowej rzeczywistości. Zbyt odważnie? W modzie królują także wszelkie odcienie lawendy, które prezentują się równie wyjątkowo i soczyście, mimo że są znacznie mniej kontrowersyjne.

Wskazówka: Zastanawiasz się, jaki kolor pomadki do ust wybrać zamiast klasycznej czerwieni czy różu? Dobierając kolor w tym sezonie, postaraj się wyjść ze swojej strefy komfortu, pamiętaj jednak, że najważniejsze jest twoje samopoczucie oraz dostosowanie makijażu ust do okazji. Pamiętaj, żeby przy wyborze kosmetyków do ust kierować się także odcieniem swojej karnacji, kolorem oczu i włosów.

Mat. prasowe

Jak poprawnie pomalować usta? Makijaż ust krok po kroku

Po zastrzyku makijażowych inspiracji przyszedł czas na sprawdzian praktyczny. Pomaluj usta jak prawdziwa profesjonalistka, podążając za wskazówkami przygotowanymi przez nas w dzisiejszym tutorialu.

KROK 1: Przygotuj usta

Przed nałożeniem makijażu zadbaj o nawilżenie warg, używając balsamu do ust. Jeśli twoje usta mają tendencję do pierzchnięcia, wykonaj delikatny peeling, a na noc zastosuj miodową maskę na usta. Wygładzenie ust to jednak dopiero początek przygotowań. Jeśli chcesz, żeby twój makijaż był nienaganny przez cały dzień, na miękkie i gładkie usta nałóż primer. Baza pod pomadkę wydłuży trwałość twojego makijażu oraz pozwoli na równomierne nałożenie szminki czy błyszczyka do ust.

KROK 2: Narysuj kontur

Konturówka do ust wyznacza granicę, której szminka nie może przekroczyć. Narysuj kontur precyzyjnie wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Zacznij od zagięcia górnej wargi, zwracając szczególną uwagę na symetrię rysowanych łuków. Jeśli chcesz osiągnąć wyrazisty efekt, możesz wypełnić konturówką całe usta – jednolity, głęboki kolor będzie doskonałym punktem wyjścia do stworzenia makijażu „wet look”. Do malowania ust wykorzystaj miękką i wodoodporną konturówkę.

KROK 3: Czas na kolor

Nałóż pomadkę! W klasycznym makijażu kolor szminki powinien zgadzać się z odcieniem konturówki do ust. W tym sezonie jednak możesz pobawić się kolorami, tworząc zaskakujące połączenia i nieoczywiste kompozycje – pamiętaj, żeby rozmyć nakładany kolor. Ostre odcięcie szminki od konturu wygląda nienaturalnie. Wyjątkiem jest powracający do mody makijaż ust w stylu lat 90., gdzie konturówka jest o ton ciemniejsza niż szminka.

KROK 4: Efekt końcowy

Nie ma nic gorszego niż pozostawione na filiżance czy kieliszku do wina ślady szminki do ust, dlatego makijaż wykończ specjalnym utrwalaczem, który zapobiegnie zmazywaniu się pomadki podczas picia, jedzenia czy pocałunków. Na rynku dostępne są utrwalacze do makijażu w sprayu – stworzone z myślą o wzmocnieniu trwałości makijażu twarzy lub utrwalacze typowo dedykowane do makijażu ust. W ofercie drogerii znajdziesz także gotowe zestawy produktów Lipfinity marki Max Factor, na które składa się pomadka w płynie i precyzyjny utrwalacz do ust.

Przypomnij sobie pierwsze eksperymenty z makijażem. Z całą pewnością były odważne, kolorowe i pełne blasku. W nadchodzącym sezonie makeup znów jest zabawą, dlatego nie bój się odważnych kolorów i lukrowego połysku. Obudź w sobie kreatywność i szaleństwo, przejdź wizerunkową metamorfozę za pomocą niekonwencjonalnego makijażu ust i wejdź w wiosenno-letni sezon przebojem.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Hebe.