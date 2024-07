5 z 10

ESSIE - kolekcja Resort 2013

Odcienie najnowszej kolekcji:

come here! — skandaliczny, niemal neonowy koral

first timer — świeży, zielony „nowicjusz”

in the cab-ana — pewny siebie wodny lazur

under where? — niesamowicie zalotna orchidea

nice package — przyciągająca uwagę różowa

dalia again?! — malinowe uderzenie

Cena ok. 45 zł /szt.