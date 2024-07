Przyszło lato, a co za tym idzie najnowsze kolekcje popularnych marek przygotowane z myślą, właśnie o tym gorącym okresie. Latem 2013 stawiamy przede wszystkim na mocne kolory, błysk i dla kontrastu naturalny look. Zobaczcie co poszczególne marki przygotowały w swoich najświeższych ofertach makijażowych.

Gorączka złota

„Latem ma nami zawładnąć prawdziwa gorączka złota – makijaż ma być błyszczący, zdecydowanie kobiecy i glamour. Cerę w sezonie letnim podkreślamy migoczącymi drobinkami, wykorzystujemy rozświetlacze i kosmetyki zawierające złote pigmenty...To nowy hit na lato, dzięki któremu uzyskamy idealny odcień opalenizny bez efektu pomarańczowej cery. By nasze spojrzenie olśniewało niezwykłym blaskiem, proponuję sięgnąć po cienie o metalicznych refleksach, np. Color Token Eyeshadow. Mogą być one stosowane także na mokro, wtedy efekt będzie jeszcze bardziej hipnotyczny. Na paznokciach powinien znaleźć się połyskujący lakier w soczystym kolorze – proponuję wypróbować Sephora Color Hit” – powiedział Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny i PR, Sephora Polska.

Dla wielbicielek efektu wyrazistego spojrzenia marka Ingrid Cosmetics przygotowała specjalny zestaw potrzebny do wykonania makijażu oczu i brwi. Nowa formuła, slikonowa szczoteczka i odświeżony design z drapieżnymi motywami zwierzęcymi to cechy charakterystyczne maskar Californication Sexy Lashes.

Makijaż - demakijaż

Pragniesz skutecznych produktów do demakijażu, które jednocześnie będą ̨ delikatne dla skóry? Wszystko czego potrzebujesz to kojąca siła delikatnego kwiatu! Przedstawiamy nową linię The Body Shop do demakijażu z rumiankiem – skuteczne, ale wyjątkowo delikatne produkty, wzbogacone o wyciąg z rumianku. Makijaż? Znika w mgnieniu oka!

