Nie tylko krwista czerwień i bordo! Tej jesieni królową w makijażu będzie fuksja. Zaskoczeni? My jesteśmy... zachwyceni! Ten kolor pokochały już aktorki - nosi go Mandy Moore czy Olivia Wilde. Na pokazach projektanci ożywiają tą barwą jesienne stylizacje - widać to choćby u Valentino czy Oscara de la Renty. Powód? Ten kolor jest bardzo kobiecy, seksowny, dodaje energii i pewności siebie. Fuksjowe usta to też gwarancja tego, że zostaniesz zauważona!

Fuksjowe usta z Eveline Cosmetics

A jak zrobić makijaż, by pięknie wyeksponować usta? Nasza wizażystka Zosia Gil-Wąsowicz przetestowała na sobie kosmetyki Eveline Cosmetics i zrobiła nimi krok po kroku cały make up. W roli głównej jest oczywiście pomadka Matt Magic Eveline Cosmetics. Głębia koloru, satynowe wykończenie i miękki matt sprawiają, że to prawdziwa magia makijażu ust. Dzięki zwiększonej ilości pigmentu pomadka zapewnia ustom wyjątkowo intensywną barwę i pełne krycie. Innowacyjna formuła pomadki nie wysusza ust i dba o odpowiednie nawilżenie skóry warg, dzięki zawartości składników pielęgnujących - olejku marula, ekstraktu z miodu, oraz witaminy E. Matt Magic (16,99 zł) to aż 6 odcieni, które idealnie wpisują się w trendy tej jesieni. Dla tych dziewczyn, które wolą jak ich usta są pełne blasku Eveline Cosmetics przygotował linię Gloss Magic (16,99 zł). Pomadki zawierają innowacyjną formułę lakieru do ust, który sprawia, że usta pozostają lśniące, nawilżone i gładkie przez wiele godzin.

Maskara pogrubiająca z włosianą szczoteczką Volume Temptation

Nowoczesna formuła maskary Volume Temptation (15,99 zł) zawiera naturalny wosk Carnauba, olejek rycynowy, wyciąg z miodu oraz nawilżający kolagen. Pokrywa każdą rzęsę intensywną czernią bez grudek i rozmazywania. Innowacyjna szczoteczka w kształcie klepsydry dopasowuje się do kształtu oka, dzięki czemu dociera do każdej rzęsy maksymalnie ją podkreślając.

Naszą szczególną uwagę zwróciła też paleta rozświetlaczy Strobing Sensation Eveline Cosmetics czy podkład Liquid Control HD Eveline Cosmetics.

Zobaczcie nasze wideo, a na pewno jutro same "włożycie" fuksję!

