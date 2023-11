W Złotych Tarasach odbyło się prawdziwe święto trendów w makijażu, pielęgnacji i modzie - Douglas Beauty Trends. Imprezę poprowadziła Kasia Cichopek, a na ściance towarzyszył jej wpatrzony w żonę - Marcin Hakiel. Nie zabrakło również topowych makijażystów, którzy zdradzili najmocniejsze trendy tej jesieni! W Douglasie pojawiły się również jedne z najbardziej znanych influencerek - Maffashion oraz Zosia Zborowska! Ta pierwsza nawiązała współpracę z marką Douglas, której owocem są Make-up Boxy by Maffashion. Dzięki nim możesz uzyskać dwa looki – City i Glamour.

Zestawy pozwalają stworzyć dwa najmodniejsze makijaże, charakterystyczne dla influencerki – w stylu miejskim oraz wieczorowym. W pierwszym Boxie znalazły się: żel do brwi, rozświetlacz, nadający skórze promienny blask oraz wypełniający i nawilżający błyszczyk. Natomiast na specjalne okazje powstał zestaw wieczorowy, akcentujący oczy i usta, na który składa się paleta cieni, dodające objętości rzęsom maskara oraz satynowa pomadka, w zdecydowanym kolorze.

Do współpracy zaprosiliśmy Julię, ponieważ na co dzień inspiruje miliony dziewczyn. Skomponowane zestawy podkreślają naturalność lub pozwalają wyróżnić się z tłumu, gdy masz na to ochotę - mówi Agnieszka Radawiec, Dyrektor Marketingu Douglas Polska