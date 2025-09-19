W poniedziałek, 8 września 2025 roku na policyjnym parkingu w Los Angeles dokonano makabrycznego odkrycia. Przechodnie zaalarmowani nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z jednego z samochodów postanowili zawiadomić policję. W bagażniku Tesli znaleziono torbę, a w niej ludzkie zwłoki. Auto było zarejestrowane na znanego piosenkarza.

Zwłoki w aucie znanego piosenkarza

Od kilku dni media na całym świecie żyją szokującym znaleziskiem w bagażniku samochodu znanego piosenkarza. W aucie 20-letniego Davida Anthony'ego Burke’a, występującego pod pseudonimem D4ve, ujawniono zwłoki w zaawansowanym stadium rozkładu.

W chwili odkrycia ciała w jego Tesli artysta przebywał poza Kalifornią - koncertował w Columbus, w stanie Ohio. Jego rzecznik wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że muzyk w pełni współpracuje z organami ścigania. Władze potwierdziły jego zaangażowanie w czynności. Jesienią D4vd miał zawitać do Europy w ramach trasy koncertowej - jego występ w Warszawie zaplanowano na 4 listopada.

Do kogo należy ciało?

Śledczy ustalili, że znalezione zwłoki należą do 15-letniej Celeste Rivas. Nastolatka ostatni raz widziana była 5 kwietnia 2024 roku. Od tamtej pory posiadała status osoby zaginionej. Władze informują, że nieznane są przyczyna i godzina śmierci dziewczyny. Jak wynika ze źródeł śledczych przytoczonych przez NBC News, poszukiwana Celeste Rivas zmarła już jakiś czas temu.

Lekarz sądowy opisał ją jako osobę o wzroście 157 cm, z kręconymi czarnymi włosami, ubranej w top bez ramiączek i czarne legginsy. Na palcu prawej dłoni miała tatuaż "Shhh...". Jak dotąd nie ujawniono, czy znała piosenkarza.

