2 z 20

Bobbi Brown - Sunless Tanning Gel for Face and Body

Darujcie sobie słońce i stwórzcie naturalnie wyglądającą opaleniznę od stóp do głów, dzięki samoopalaczowi do twarzy i ciała Sunless Tanning Gel for Face and Body Bobbi Brown.

Cena ok. 140 zł /125 ml