Maja Ostaszewska z "Drugiej szansy" przeszła do "Diagnozy", nowego serialu TVN. W rozmowie z Party.pl zdecydowała się opowiedzieć o tym dlaczego zgodziła się na zagranie w nowej produkcji i co ją najbardziej przyciągnęło do tego serialu.

Reklama

Więcej: Stylowy POJEDYNEK serialowych gwiazd TVN! Małgorzata Kożuchowska kontra Maja Ostaszewska! Głosuj

Zdradziła też nieco więcej o postaci przez nią granej - to Anna Nowak. Na razie jej postać jest owiana tajemnicą. Ale co o niej powiedziała nam Ostaszewska? Odpowiedzi szukajcie w naszym materiale wideo!

Zobacz też: Małgorzata Kożuchowska o odejściu Ostaszewskiej z Drugiej Szansy

Więcej: Maja Ostaszewska o serialu Diagnoza. Co go wyróżnia?

Maja Ostaszewska zagra w "Diagnozie".

ONS

Reklama

Będziecie oglądać "Diagnozę"?