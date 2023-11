1 z 6

We wtorek, 16 stycznia, odbyła się oficjalna premiera filmu "DJ", w którym jedną z głównych ról gra Maja Hirsch. Aktorka miała być więc największą gwiazdą na imprezie w Złotych Tarasach. Największym zaskoczeniem jednak było to, że Maja... nie pojawiła się na premierze! Dlaczego? Hirsch wysłała oświadczenie do kilku redakcji, w którym tłumaczy swoją decyzję. Zobaczcie!

Maja Hirsch nie przyszła na premierę filmu "DJ"! Dlaczego?

Na premierze filmu pojawili się m.in. Daniel Olbrychski, Ola Ciupa, Anna Obert, Patrycja Markowska czy Andżelika Piechowiak. Największą gwiazdą miała być więc odtwórczyni głównej roli - DJ Mini, czyli właśnie Maja Hirsch. Aktorka w swoim oświadczeniu pisze, że ten wieczór spędziła z... przyjaciółmi na kolacji:

Z racji tego, że odbyła się dziś premiera filmu DJ, w którym miałam przyjemność grać pierwszoplanową rolę, uczciłam ten wieczór z moimi bliskimi na uroczystej kolacji. Niestety nie było dane mi wciąż udziału w pokazie w Złotych Tarasach. Powody są niezwykle prozaiczne. Dystrybutor filmu nałożył na moją listę nazwisk gości nieuzasadnione dla mnie obwarowania. Z szacunku do widzów, a także mediów oraz wielu osób współtworzących ten film, producentów i samego dystrybutora, postanowiłam pojawić się na kolacji w sukni, którą przygotowałam na premierę, na jakiej mnie i moim gościom nie dane było uczestniczyć. Mam nadzieję, że goście pokazu spędzili przyjemnie czas, a ja ze swej strony cieszę się, że mogłam ten moment dzielić z moimi zaproszonymi na premierę przyjaciółmi - czytamy.

Gwiazda nie tłumaczy jednak, o jakie obwarowania chodzi. Przyjmujecie jej tłumaczenie czy uważacie, że to skandal?

Zobaczcie, które gwiazdy pojawiły się na premierze!

