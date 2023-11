Maja Bohosiewicz bierze ślub! Aktorka i gwiazda serialu "Za marzenia" poinformowała na Instagramie, że szykuje się do ślubu i pokazała się w sukni ślubnej!

Aktorka nie zdradziła, kiedy odbędzie się uroczystość, ale wiemy już, że jej suknia będzie pochodziła od znanej marki Laurelle. Maja zdradziła, że jest już w trakcie przymiarek, a kreacja, w której pokazała się na Instagramie to nie jest "ta" suknia. Zobacz wpis Mai!

"Śluby organizowałam już dwa. Mam doświadczenie. W prawdzie żaden nie doszedł do skutku bo albo ciąża albo ciąża człowieka zaskoczy. Tym razem znowu wybrałam się do Agaty bo uważam, że nie ma lepszego salonu sukien ślubnych w Polsce. Lata doktoryzowania się na programach TLC „ say yes to the dress” oraz „cygańskie wesele” dały mi doświadczenie o którym inni mogą tylko pomarzyć. Kiedy poszłam wybierać swoją jedyną, wiedziałam dokładnie czego szukam. No i się nie pomyliłam bo dziewczyny przeżyły obecnie 6 przymiarek w których to dokładnie poinformowałam projektantki co konkretnie mnie interesuje. A więc ma być skromnie, z tiulowym dołem, ale dużo się błyszczeć, musi być syrenka, na ramiączkach, z gorsetem, tylko nie biała, ojesu chce tę białą, nie za biedna, ale nie za zdobna, jednak błyszcząca, ale trochę matowa, bardzo długa, ale fajnie jakby też krótka, bez koronki, ojesu jaka koronka chcę ją, mówiłam, że nienawidzę gorsetów, ale nie mam biustu do ramiączek, to może gorset jednak, czy mogę przymierzyć tę pierwszą? Zobaczymy co z tego wyjdzie ???? no ale jakby co, to piękne rzeczy na ślub tylko w @laurellefashion. @agata_nivette wracam za kilka dni, wszystko zmienić. ???? dajcie znać jakie są wasze doświadczenia z TĄ jedyną ( suknią ślubną) ps. TO NIE TA! Stary nie zobaczy! Niebójta się - napisała Maja.