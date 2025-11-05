Maja Bohosiewicz nagle zabrała głos ws. „Tańca z gwiazdami”. „Brzuch jak balon”
Maja Bohosiewicz przerwała udział w „Tańcu z gwiazdami” po poważnej kontuzji. Tuż przed półfinałowym odcinkiem programu Polsatu celebrytka opowiedziała o skutkach udziału w show. Zdradziła, że jest po opieką specjalisty i nadal odczuwa dotkliwe problemy.
Maja Bohosiewicz ogłosiła decyzję o rezygnacji z udziału w programie „Taniec z gwiazdami” na kilka dni przed emisją szóstego odcinka show. Powodem były poważne obrażenia: złamane żebra oraz uraz okostnej. Te kontuzje uniemożliwiły jej dalsze występy.
W odpowiedzi na pojawiające się w internecie komentarze sugerujące, że „się poddała”, Bohosiewicz w emocjonalnym wpisie na Instagramie opisała swoje położenie. Aktorka podkreśliła, że dalsze uczestnictwo oznaczałoby konieczność wykonywania choreografii w ogromnym bólu oraz stosowania leków przeciwbólowych bez możliwości regeneracji organizmu. Zaznaczyła, że jej zdrowie i życie są ważniejsze niż udział w programie rozrywkowym.
Maja Bohosiewicz opowiedziała o skutkach udziału w „Tańcu z gwiazdami”
Celebrytka zamieściła na Instagramie zdjęcia pokazujące zmiany w swojej sylwetce przed i po udziale w programie. W opisie wyznała, że stres, przemęczenie i brak snu wywołały u niej poważne dolegliwości fizyczne.
Jak napisała, jej układ trawienny przestał prawidłowo funkcjonować, pojawiły się problemy z jelitami, a brzuch stał się opuchnięty — porównała go do balonu. Mimo braku zmiany wagi, jej ciało przestało reagować jak wcześniej. Bohosiewicz wspomniała również o kompletnym braku energii i problemach z trawieniem.
Przez długi czas sądziłam, że stres po prostu »czuję«. Że to napięcie w karku, szybki oddech, trudność z zasypianiem. Nie sądziłam, że może aż tak wpłynąć na ciało. Po tygodniach nieregularnego jedzenia, treningów, braku snu i życia w ciągłym napięciu moje jelita po prostu się zatrzymały. Brzuch spuchł, trawienie się rozjechało, a ciało przestało reagować tak, jak kiedyś. Kompletny brak energii i brzuch jak balon, chociaż waga bardzo podobna
Choć program Polsatu w założeniu ma być przede wszystkim rozrywką, to uczestnicy nie mogą uciec od stresu. Niedawno okazało się, że Bagi jest przerażony przed półfinałem „Tańca z gwiazdami” w związku z nowymi zasadami produkcji.
Maja Bohosiewicz walczy o powrót do zdrowia
Po opuszczeniu programu Bohosiewicz skupiła się na poprawie stanu zdrowia. Jak przyznała, znajduje się pod stałą opieką lekarzy i czeka na wyniki wykonanych badań. Wprowadziła także szereg zmian w stylu życia.
Celebrytka rozpoczęła suplementację wspierającą pracę jelit. Każdy posiłek zaczyna od spożycia wywaru, pije wyłącznie ciepłe napoje i kładzie się spać o godzinie 23:00. Wieczory spędza z książką, a z codziennego jadłospisu wykluczyła cukier, nabiał i surowe warzywa. Dodatkowo ograniczyła korzystanie z telefonu do minimum, by zredukować stres.
Nie mam jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale wiem jedno: ciało zawsze mówi pierwsze. Trzeba tylko znaleźć chwilę, żeby go posłuchać
