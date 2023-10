Maisie Williams zdobyła sławę, dzięki roli walecznej Aryi w kultowym serialu „Gra o Tron”. Obecnie młoda aktorka zaliczana jest do najbardziej obiecujących hollywoodzkich gwiazd, dlatego bardzo rozważnie podchodzi do współprac z markami. Jednak gdy Maisie usłyszała o koncepcji reklamy elektrycznego Audi e-tron Sportback, nie mogła odmówić!

Reklama Audi e-tron Sportback z Maisie Williams

W filmie reklamowym Maisie śpiewa znaną i uwielbianą piosenkę „Let it Go” z „Krainy Lodu”, siedząc za kierownicą swojego Audi e-tron Sportback. O czym dokładnie jest reklama? Gwiazda utknęła na skrzyżowaniu pełnym spalin, wśród ludzi przepełnionych złością i niecierpliwością. Jednak postanawia obrać nowy kierunek i zostawić wszystko za sobą, zmierzając ku bardziej zrównoważonej i zdrowszej przyszłości. Po drodze inni kierowcy i piesi postanawiają się do niej dołączyć. Celem reklamy Audi e-tron Sportback, czyli w 100% elektrycznego samochodu, było pokazanie, że każdy ma wybór.

Maisie Williams doskonale uosabia sposób, w jaki konsumenci wybierają i opowiadają się za zrównoważonymi środowiskowo opcjami transportowymi. Jako twórcza innowatorka reprezentuje pragnienia milionów ludzi, którzy chcą wejść w elektryczną przyszłość - podkreśla Sven Schuwirth, szef digital business i customer experience marki Audi.

Elektryczny samochód Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback jest uosobieniem przyszłości. W tym modelu można zakochać się od pierwszego spojrzenia! Dach płasko rozpościera się nad muskularną karoserią, ostro opadając ku tyłowi — jest to typowe dla coupé. Cechą charakterystyczną dla modeli e-tron jest szeroka i masywna osłona chłodnicy Singleframe z pionowymi żebrami w jasnoszarym, platynowym kolorze. Te detale sygnalizują światu, że ten SUV coupé jest pojazdem całkowicie elektrycznym! Gdy będziesz jechał ulicami, każdy będzie wiedział, że robisz coś dobrego dla środowiska :) Właściciel Audi e-tron Sportback będzie mógł wybrać między 13 kolorami nadwozia. Nowością jest kolor niebieski Plasma metalik, przewidziany wyłącznie dla modelu e-tron Sportback.

Na jednym ładowaniu akumulatora oferuje do 300 kW mocy i zasięg do 448 kilometrów. Na długich trasach Audi e-tron Sportback można ładować na stacjach szybkiego ładowania, prądem stałym o mocy do 150 kW. W niecałe pół godziny akumulator zostaje naładowany w 80%, co spokojnie wystarczy na kolejny odcinek długiej podróży. Prawdziwą innowacją zastosowaną w Audi e-tron Sportback są cyfrowe, matrycowe reflektory diodowe Matrix LED. Światła została podzielone na malutkie piksele, którymi można sterować z wyjątkową precyzją. Ułatwia to bezpieczne oświetlenie pasa ruchu na wąskich odcinkach drogi i pokazuje umiejscowienie pojazdu na pasie. Elementem wyposażenia standardowego jest również Audi drive select. Wybierając jeden z siedmiu profili, kierowca może określić sposób pracy samochodu. Efektem tego jest szeroki zakres możliwości prowadzenia: począwszy od powolnej jazdy, aż po tę sportową.

Wnętrze Audi e-tron Sportback wygląda jak elegancki salon, oferujący płynne połączenie nowoczesnej stylistyki i techniki. Smukły wyświetlacz kokpitu Audi wydaje się być swobodnie zawieszony w przestrzeni! Deska rozdzielcza z jej dwoma wyświetlaczami dotykowymi jest zwrócona ku kierowcy i dzięki temu wyjątkowo ergonomiczna. Górny wyświetlacz, gdy nie jest włączony, prawie niewidocznie zlewa się z dużą lśniącą powierzchnią czarnego panelu. Audi e-tron Sportback można dopasować idealnie do swojego gustu i preferencji. W ramach każdej linii wyposażeniowej (oprócz podstawowej) dostępna jest też linia wyposażenia wnętrza Design Selection oraz Pakiet sportowy S line. Audi e-tron Sportback oferuje starannie dobrane materiały obiciowe, kolory i aplikacje dekoracyjne. W przypadku przednich foteli można wybierać między fotelami standardowymi, sportowymi, sportowymi typu S, a nawet zindywidualizowanymi fotelami konturowymi na życzenie z funkcją... wentylacji i masażu! Jazda takim samochodem będzie czystą przyjemnością.

Co jeszcze wyróżnia Audi e-tron Sportback? Na pewno szeroki zakres funkcji nawigacji Audi connect. Najważniejsze z nich to dostępne online informacje o ruchu drogowym, nawigacja z wykorzystaniem Google Earth™, planer podróży e-tron, radio hybrydowe i usługi Car-to-X. Do najnowszych funkcji należy usługa parkowania przy ulicy, która pomaga wyszukać miejsca do parkowania zlokalizowane przy drodze, a także informacje o sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo bezpłatna aplikacja myAudi pozwala połączyć samochód ze smartfonem, dzięki czemu właściciel może zdalnie zarządzać wszystkimi procesami ładowania. Podczas podróży na duże odległości planer trasy e-tron sugeruje konieczne postoje po drodze w celu naładowania akumulatora. Na bieżąco aktualizuje planowanie ładowania na podstawie sytuacji na drogach i stylu jazdy kierowcy.

Audi po raz kolejny udowodniło, że ich hasło „przewaga dzięki technice” jest w 100% prawdziwe.

Audi e-tron Sportback wejdzie na rynek europejski wiosną 2020 r.

