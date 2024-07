1 z 10

Małgorzata Socha nie bez powodu uważana jest za ikonę stylu w polskim show-biznesie. Aktorka świetnie wyczuwa trendy i jest zawsze ubrana stosownie do okazji. Udowodniła to po raz kolejny podczas wyjątkowej gali miesięcznika "Mamo, to ja", na której pojawiła się w modnej stylizacji. Do szarej bluzki dobrała żółte spodnie w ciekawy print, z którymi świetnie współgrała torebka i złota biżuteria. Lekki makijaż i włosy ułożone w fale dodały całej stylizacji dziewczęcości i niezobowiązującego luzu.

Zobaczcie Małgorzatę Sochę w wiosennych trendach: