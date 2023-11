Magdalena Waligórska została po raz drugi mamą. Aktorka ma już synka, Piotrusia, a 17 maja na świat przyszła jej córka. Gwiazda była aktywna zawodowo niemal do samego porodu. W "Pytaniu na śniadanie" prezentowała cykl reportaży dotyczących ciąży i rodzicielstwa. Teraz może skupić się na macierzyństwie. Zobaczcie, jakie imię wybrała dla swojej córeczki!

Jak informuje magazyn „Na żywo” dziewczynka po narodzinach ważyła 3800 gram i mierzyła 56 cm. Gwiazda razem ze swoim mężem, Mateuszem Lisieckim-Waligórskim, jeszcze przed porodem wybrali imię dla córeczki. Dziewczynka ma na imię Natalia i urodziła się w szpitalu w Piasecznie. Przy porodzie był obecny mąż Magdaleny Waligórskiej.

Magdalena Waligórska zdradziła też, jak na młodszą siostrę zareagował jej synek:

Natalka przyjechała do Piotrusia z prezentem. Ofiarowała mu hulajnogę. Bardzo się ucieszył i od razu zaakceptował nowego członka rodziny. Teraz co chwila przychodzi do niej, głaszcze ją i przytula. - wyznała gwiazda.