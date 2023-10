Już w najbliższą niedzielę, 4 grudnia, Krystyna Przybylska i Magdalena Stępień wystąpią w programie "Miasto Kobiet". Razem z Marzeną Rogalską i Aleksandrą Kwaśniewską panie porozmawiają o tym, z czym rodzice muszą zmierzyć się po stracie dziecka. Sprawdźcie szczegóły.

Magdalena Stępień straciła synka cztery miesiące temu. Dziś modelka pomimo ogromnego bólu, jaki wciąż w sobie nosi, powoli wraca do medialnego świata i coraz częściej opowiada o życiu po stracie dziecka. Gwiazda dzięki swoim wyznaniom chce dać siłę innym rodzicom, którzy podobnie jak ona przeżyli jedną z największych możliwych tragedii, jaka może spotkać człowieka.

Już niedługo Magdalenę Stępień zobaczymy w kolejnym wywiadzie. Modelka pojawi się w "Mieście Kobiet" razem z Krystyną Przybylską, która 8 lat temu straciła ukochaną córkę, Annę Przybylską. Panie postanowiły podzielić się swoimi historiami, po to, żeby dać siłę i prawo do odzyskania życia innym rodzicom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

- W “Mieście Kobiet” poruszamy wiele trudnych kwestii. Śmierć dziecka i żałoba po jego stracie to temat, który w przestrzeni publicznej praktycznie nie istnieje. Zamiast go oswajać - uciekamy przed nim. Rodzice, którym umiera dziecko cierpią w ciszy i nie mają odwagi mówić, o tym co czują i przeżywają. My z kolei często boimy się pytać. Gościniami programu będą Krystyna Przybylska, mama aktorki Ani Przybylskiej oraz Magdalena Stępień, mama Oliwiera. Obie bohaterki są na różnych etapach żałoby, ale mimo wszystko mają wiele wspólnych odczuć i doświadczeń. Każda z nich przeżywa niewyobrażalną traumę w przestrzeni publicznej - czytamy w informacji prasowej.