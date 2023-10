Magdalena Różczka od zawsze chroni swoją prywatność, za to chętnie angażuje się w akcje charytatywne. A do tego zachwyca przepięknym uśmiechem! Aktorka jest ambasadorką programu „Dziel się Uśmiechem”, którego organizatorami są: Mars Polska - producent bezcukrowych gum Orbit oraz Polski Czerwony Krzyż. W ramach tego programu dzieci ze szkół podstawowych uczą się zasad prawidłowej higieny jamy ustnej. Dlaczego Magdalena Różczka postanowiła wesprzeć tę inicjatywę i dlaczego uśmiech jest dla niej szalenie ważny?

Reklama

Czy często się Pani uśmiecha?

Bardzo często.

Najpiękniejszy uśmiech to…?

Ten, którym każdego dnia obdarowują mnie moje dzieci. Uwielbiam patrzeć, jak się uśmiechają i cieszą z drobnych, codziennych rzeczy. Mam nadzieję, że ten uśmiech nie zniknie z ich twarzy z biegiem lat i zawsze będą tak radosne i uśmiechnięte. Kiedy się do siebie uśmiechamy, świat staje się bardziej przyjaznym miejscem. W dodatku śmiech jest zaraźliwy!

Dlaczego według Pani dzieci śmieją się częściej od dorosłych?

Dzieci mają tę naturalną, beztroską radość, którą dzielą się ze światem. Możemy się tego od nich uczyć. Uśmiechają się szeroko, nawet jeśli ich uśmiech nie jest idealny. Wszyscy znamy ten etap, kiedy zęby mleczne już wypadają, a stałe jeszcze nie wyrosły. To im nie przeszkadza w okazywaniu szczerej radości. W końcu najważniejsze jest, żeby zęby były zdrowe. Często kondycja uzębienia ma wpływ na to, ile i jak się uśmiechamy. Z badania przeprowadzonego dla Orbit wynika, że 30%* z nas z wiekiem uśmiecha się coraz rzadziej. Czasem mamy więcej zmartwień, ale powodem często jest również niezadowolenie ze stanu zębów, zwykły wstyd. Dlatego o ich zdrowie i dobre nawyki trzeba dbać już od najmłodszych lat. Łatwo to zrobić za pomocą 4 kroków popularyzowanych przez program „Dziel się Uśmiechem”. Szczotkowanie zębów dwa razy dziennie, używanie nici i płynu do płukania, jeśli nasze dzieci mają więcej niż 6 lat, żucie bezcukrowej gumy po jedzeniu czy piciu i oczywiście regularne kontrole u dentysty.

Mat.prasowe

Czy według Pani uśmiechnięte osoby mają w życiu łatwiej?

Zdecydowanie. Nasze nastawienie i optymizm wpływają na to, jak postrzegamy świat i w jaki sposób sami jesteśmy odbierani. Miło jest otaczać się ludźmi, którzy są uśmiechnięci, radośni. Wielu ludzi bardzo skupia się na wyglądzie zębów, żeby były jak najbardziej białe, równe. To oczywiście ważne, ale najistotniejsze jest to, żeby były zdrowe. W Polsce nadal ogromny odsetek dzieci ma próchnicę. A przecież można jej zapobiegać. Programy takie jak „Dziel się Uśmiechem”, którego jestem ambasadorką, uczą dzieci dbać o prawidłową higienę jamy ustnej. Rocznie obejmują nawet 100 tys. dzieci w całej Polsce. Jego siłą jest wsparcie partnerów – firmy Mars, producenta bezcukrowych gum do żucia - produktu pomagającego walczyć z próchnicą, Polskiego Czerwonego Krzyża – organizacji z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu działań edukacyjnych i profilaktycznych. Program wspierają też uznani partnerzy merytoryczni – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Dzięki tej współpracy uczniowie szkół podstawowych w rzeczowy, ale też w przyjazny i ciekawy sposób dowiadują się jak zapobiegać próchnicy. Profilaktyka od najmłodszych lat jest niezwykle istotna, żeby w przyszłości nasze dzieci mogły się pięknie i zdrowo uśmiechać – do nas i do świata.

Jaki jest Pani sposób na to, aby często się uśmiechać?

Uśmiech w mojej pracy jest bardzo ważny. Sama stosuję 4 kroki do zdrowych zębów, przypominam też o nich moim dzieciom i bliskim. Łatwo je zapamiętać i jeszcze łatwiej wprowadzić w życie. Zawsze mam też pod ręką gumę bezcukrową do żucia – bo to właśnie ona przychodzi z pomocą, kiedy nie ma możliwości umycia zębów po posiłku. No i oczywiście najważniejsze to pamiętać o uśmiechu, dzielić się nim jak najczęściej i szukać nawet tych małych, codziennych powodów do radości.

Program "Dziel się Uśmiechem" w szkołach

Czy wiecie, że problem próchnicy dotyczy prawie 82% polskich sześciolatków**? Niestety, to znacznie więcej niż średnia z innych krajów Unii Europejskiej. Dla porównania, 69%*** czeskich sześciolatków ma problem z zębami, na Łotwie i w Wielkiej Brytanii odsetek ten spada do 55%, a we Francji i Danii już tylko 25% sześciolatków ma próchnicę****. Dlatego tak ważne jest kształtowanie prawidłowych nawyków u dzieci. Kluczową rolę odgrywa edukacja oraz wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli. Przyswajanie wiedzy o prawidłowych zasadach higieny jamy ustnej przez najmłodszych, jest dla nich o wiele łatwiejsze, jeżeli odbywa się w ciekawej, angażującej formie. Zapewniają ją wyjątkowe zajęcia edukacyjne programu „Dziel się Uśmiechem”. Szkoły biorące udział w akcji otrzymują dedykowane narzędzia m.in. zestawy do pielęgnacji jamy ustnej czy materiały edukacyjne pełne gier i zabaw, dzięki którym dzieci w łatwy sposób uczą się zasad dbania o zdrowy uśmiech w 4 prostych krokach. W codziennej pielęgnacji należy pamiętać nie tylko o myciu zębów minimum 2 razy dziennie, stosowaniu płynów i nici dentystycznej oraz regularnych kontrolach, ale również o żuciu bezcukrowej gumy. Sięganie po nią zarówno będąc w domu, jak i poza nim pomoże wypłukać resztki pokarmów i tym samym zadbać o zdrowie naszych zębów.

Mat.prasowe

*Badanie zrealizowane na zlecenie Mars Wrigley w dniach 17-19.08.2020 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Próba badawcza: 1154 ankietowanych

**Program Ministerstwa Zdrowia ”Monitorowanie Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Populacji Polskiej w latach 2016-2020” pt. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 6, 10 i 15 lat w 2018 roku, str. 57”

***Program Ministerstwa Zdrowia ”Monitorowanie Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Populacji Polskiej w latach 2016-2020”

****Ibidem

Reklama

Materiał powstał z udziałem Mars Polska