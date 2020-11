Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" chwali się pokaźną garderobą! Uwagę odwraca jej odważna stylizacja 

Magda Narożna z "Piękni i młodzi" odsłania kolejne sekrety ze swojego domowego zacisza! Właśnie pochwaliła się, jak wygląda jej prywatna garderoba! O takim ogromie półek oraz ubrań marzy niejedna kobieta. Koniecznie zobaczcie, jak mieszka gwiazda disco polo. Uwagę przykuwa również bardzo odważna stylizacja wokalistki. Niektórzy fani twierdzą, że trudno skupić się na czymś innym! Ubralibyście się tak?

Magda Narożna to zdecydowanie najpopularniejsza wokalistka disco polo w kraju. Niedawno zrobiło się o niej głośno również z powodu głośnego rozstania z mężem. Trudne doświadczenia życiowe jednak zdają się nie łamać gwiazdy, która wciąż dzieli się swoją dobrą energią z fanami na Instagramie. Przy okazji pokazuje również jak wygląda jej mieszkanie. Niedawno pochwaliła się stylową przestrzenną kuchnią. W pomieszczeniu dominowały ciemne meble z białymi mocno kontrastującymi blatami. Kuchnia jest połączona z pokojem dziennym. Teraz z kolei przedstawiła pomieszczenie, które jest spełnieniem marzeń wielu kobiet.

Chodzi oczywiście o garderobę. Garderoba to zdecydowanie najbardziej babskie pomieszczenie w domu. W końcu, która kobieta nie chciałaby zamienić ciasnej szafy na przestronny pokój rodem z amerykańskich filmów! Garderoba Magdy Narożnej utrzymana jest w białej kolorystyce. Nie brakuje tam miejsc na wieszaki jak i szuflad oraz zwykłych półek.

Przy okazji prezentacji garderoby, pochwaliła się kolejną odważną stylizacją. Obok niej wielu internautów nie mogło przejść bez słowa:

- Wyglądasz genialnie w niej 😍😘

- We wszystkim ci pięknie wyglądasz. Jesteś piękna

- Dla mnie to na pierwszy " rzut oka" wyglądało jak byś się taśma okleiła 🙈🙄

- Jak zawsze boska i wystrzałowa 👍👍👍

- Pięknemu we wszystkim pięknie aczkolwiek szczerze przyznam że pierwszy raz tą kieckę widzę 😝