Kilka dni temu Magdalena i Dawid Narożni z zespołu "Piękni i Młodzi" przekazali swoim fanom decyzję o rozstaniu. Teraz okazuje się, że gwiazda disco polo trafiła do szpitala! Co się stało?

Kilka dni temu muzycy jednej z najpopularniejszych grup polskiego disco za pośrednictwem portalu społecznościowego poinformowali, że podjęli decyzję o rozwodzie! Magda i Dawid przyznali, że to koniec ich małżenstwa, ale zapewnili, że zespół dalej będzie koncertował.

Niestety, kilka dni później Magdalena Narożna przekazała kolejną niepokojącą informację!

Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie ze szpitala, na którym pozuje z wenflonem. Magdalena Narożna nie zdradziła wówczas, co się stało i dlaczego musieli zająć się nią lekarze.

Na razie sytuacja u mnie bez zmian, niestety. Na chwilę obecną wygląda na to, że weekend koncertowy będziemy musieli odwołać, bo nie ma jakieś poprawy jeżeli chodzi o moje leczenie. Dziękuje wam za wsparcie, jesteście kochani. Trzymajcie kciuki, ja walczę i wracam do zdrowia. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będziemy się widzieć. Może coś się zmieni, będę was informowała- zdradziła podczas relacji na InstaStories.