Magdalena Narożna z "Piękni i Młodzi" poprowadzi własny program w TVP? Gwiazda disco-polo chwali się nowym projektem

Kariera Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i młodzi" cały czas się rozwija. W czasach koronawirusa, kiedy artyści nie mogą grać koncertów gwiazda disco-polo nie może narzekać na brak pracy i angażuje się w kolejne projekty. Do niedawna była gwiazdą wielu programów o tematyce disco-polo w branżowej telewizji, a teraz okazuje się, że przed piosenkarką naprawdę duży projekt. Jak zapowiedziała sama Magdalena Narożna w relacji na Instastories przed nią "nowy program"... O co chodzi?

Magdalena Narożna z "Piękni i Młodzi" poprowadzi własny program w TVP?

Serwisy disco-polo spekulują, że może chodzić o duży projekt, nad którym gwiazda "Pięknych i Młodych" pracuje już od dawna. Jak wiadomo tzw. "secret project" są ostatnio bardzo modne i wiele gwiazd zdradza swoim fanom jedynie kilka informacji, aby potem zaskoczyć wielką niespodzianką! Tak może być w przypadku Magdy Narożnej, która w w relacji na Instastories wyznała, że przed nią nowy program na antenie TVP 2:

Dzisiaj troszkę popracowaliśmy od rana... Nowy program... A i to niedługo się okaże, na pewno zobaczycie reklamy. Na antenie Dwójki, mogę tylko powiedzieć - powiedziała Magdalena Narożna.

Magdalena Narożna ma już spore doświadczenie przed kamerami. Pojawiała się w programie "Gwiazda VS Gwiazda" i gościnnie występowała w "Jaka to melodia?". Może teraz czas na własny program? Sądzicie, że to dobry pomysł?

Magdalena Narożna nie przestaje zaskakiwać i bierze udział w kolejnych projektach. Brawo!

