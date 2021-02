Magdalena Narożna nie zmieni nazwiska po byłym mężu! „Pracowałam na nie”. Robi na złość Dawidowi Narożnemu?

Magdalena Narożna to jedna z najsłynniejszych piosenkarek polskiej muzyki rozrywkowej. Wokalistka i liderka zespołu "Piękni i Młodzi", który najpierw tworzyła ze swoim byłym mężem Dawidem Narożnym, zyskała ogromną rozpoznawalność i wielu fanów, a już niebawem będziemy mogli zobaczyć ją w nowej edycji popularnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niektórych jednak może dziwić fakt, że choć drogi muzyków się rozeszły, Magdalena Narożna wciąż nosi nazwisko swojego dawnego partnera. Dlaczego i czy kiedyś ma zamiar to zmienić? Artystka w jednym z wywiadów zdobyła się na szczere wyznanie.

Zobacz także: Magdalena Narożna pokazała zdjęcie topless! Polał się hejt: "Wstyd, ma pani córkę!"

Magdalena Narożna zmieni nazwisko?

Magdalena Narożna i Dawid Narożny byli jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że informacja o rozstaniu pary wstrząsnęła ich fanami. Choć pomiędzy ex małżonkami dochodziło do wielu konfliktów, dziś oboje układają sobie życie przy boku nowych partnerów i są bardzo szczęśliwi. Jednak Magdalena Narożna nadal nie zrezygnowała z nazwiska swojego byłego męża. Okazuje się jednak, że kiedyś bardzo chciała to zrobić. Dlaczego się na to nie zdecydowała?

Był moment, że bardzo chciałam zmienić nazwisko, ale z drugiej strony pracowałam na nie. To poważna decyzja. Jakby nie było, to nie jest początek mojej kariery, gdzie się rozwijam i mogę jeszcze nadrobić czas pod innym nazwiskiem - wyznała w rozmowie z portalem Plotkek.pl.

Okazuje się, że jedną z największych przeszkód w podjęciu tak ważnej decyzji, w przypadku Magdaleny Narożnej, była jej kariera. Jak zdradziła w dalszej części wywiadu, nie wyklucza jednak, że taki moment może jeszcze nadejść w jej życiu.

Być może kiedyś się pojawi dwuczłonowe. Być może całkiem zmienię. A może w ogóle nie będę musiała zmieniać nazwiska, bo nie wezmę drugiego ślubu

Czy doczekamy się tak wielkich zmian w życiu gwiazdy? Jak się okazuje, przed zmianą nazwiska powstrzymuje ja również Gabrysia - córka artystki i owoc jej związku z Dawidem Narożnym. Wychodzi na to, że dziewczynka nie wyobraża sobie nosić inne nazwisko niż jej mama. Co więcej, Magdalena Narożna doskonale rozumie jej reakcję, ponieważ będąc dzieckiem, sama była w takiej sytuacji, co sprawiło jej wiele nieprzyjemności.

Kiedyś powiedziałam jej, że chciałabym zmienić nazwisko. Była zdziwiona i zapytała: Ale jak to? Ja sama miałam inne niż moja mama, ponieważ ona wyszła ponownie za mąż. Nie było to dla mnie komfortowe, kiedy dzieci mnie pytały, dlaczego nazywam się inaczej niż mama. Te pytania wracały przy zmianie szkoły, towarzystwa. Kiedyś rozwody nie były takie popularne i nie zdarzało się to tak często, żeby dziecko miało inne nazwisko niż jeden z rodziców - dodała.

Wyobrażacie sobie Magdalenę Narożną występującą pod innym nazwiskiem?

Zobacz także: Perfekcyjny makijaż, fryzura i... ta suknia! W takim wydaniu Magdy Narożnej jeszcze nie widzieliście

Magdalena Narożna i Dawid Narożny byli jednym z najpopularniejszych muzycznych małżeństw. Para wspólnie tworzyła zespół "Piękni i Młodzi", z którego mężczyzna postanowił odejść. Choć ich drogi rozeszły się już dwa lata temu, artystka nadal nie zrezygnowała z nazwiska swojego byłego męża, jak się okazuje, podjęła taką decyzję ze względu na swoją karierę oraz córkę.

ONS.pl

Okazuje się, że córka Magdaleny Narożnej nie wyobraża sobie, by jej mama miała inne nazwisko. Gwiazda doskonale to rozumie, bo sama, kiedy była dzieckiem, nosiła inne imię niż swoja mama.

Dziś piosenkarka jest szczęśliwie zakochana, a fani nie mogą przestać zachwycać się wspólnymi zdjęciami pary.