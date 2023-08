Magdalena Koleśnik: "Przyjmuję z otwartym sercem, że po porodzie moje ciało jest inne"

Magdalena Koleśnik, aktorka wchodzącego właśnie do kin filmu „Ukryta sieć”, niedawno po raz pierwszy została mamą: urodziła swoją pierwszą córeczkę. Gwiazda wyznała, że podjęła odważną decyzję, że chce rodzić w domu w sposób naturalny. Dopiero teraz, w rozmowie z magazynem „Glamour” zdecydowała się opowiedzieć o tym intymnym wydarzeniu.

Jak planowała, jej poród obył się w domu i trwał dwa dni. We wszystkim Magdalenę wspierał mąż oraz położna.

„Choć urodzenie dziecka to najbardziej naturalna rzecz na świecie, jednocześnie jest to wielkie dokonanie. Rodziłam w domu, naturalnie, przez dwa dni i było to gigantyczne wyzwanie dla mnie, mojego ciała, duchowości, psychiki, moich bliskich, dla położnej, która z nami rodziła i moich zwierząt. Ale kiedy to się w końcu dokonało, dało mi olbrzymią siłę, wiarę w siebie i w to, że jesteśmy podłączeni do sił natury”, powiedziała aktorka.