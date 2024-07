W zeszłym roku na wybiegu Victoria's Secret mogliśmy oglądać Anję Rubik. Tym razem nasz kraj godnie reprezentowała Magdalena Frąckowiak. Polska gwiazda modelingu wyglądała pięknie w bieliźnie z najnowszej kolekcji marki. Niektórzy zarzucają, że jest zbyt wychudzona, ale my się już do tego przyzwyczailiśmy i mimo to jesteśmy dumni z polskiego akcentu w tym wielkim show.

Reklama

Oprócz Magdaleny Frąckowiak na pokazie można było zobaczyć Adrianę Limę, Mirandę Kerr i całą ekipę topowych modelek świata. Ale również Rihannę i Justina Biebera.



Więcej zdjęć z pokazu Victoria's Secret 2012 znajdziecie w naszej galerii: