"Fakt" informuje, że Magdalena Cielecka uważa Dawida Wajntrauba za mężczyznę swojego życia!

– Magda do tej pory nie chciała poznawać rodziców Dawida, bo traktowała ich związek dość luźno. Teraz jest jednak przekonana, że Dawid to mężczyzna jej życia. Ba, zaczęła go nawet nazywać mężem i uznała, że nadszedł właściwy czas na poznanie jego mamy i taty - powiedział informator gazety.