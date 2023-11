1 z 5

Już wiemy, kto będzie reprezentował nas na wyborach Miss World 2017 - to Magdalena Bieńkowska, Miss Polski z 2015 roku! 18 listopada Magdalena, 24-letnia dziewczyna z Mikołajek, wystąpi w konkursie Miss World, którego finał odbędzie się w Chinach. Wcześniej weźmie udział w zgrupowaniu, które potrwa 5 tygodni i rozpocznie się w Singapurze.

Zobacz: Magda Bieńkowska o nowej Miss Polski 2016. Co o niej myśli?

Magdalena Bieńkowska kandydatką na Miss World 2017

Jakie szanse ma Magdalena Bieńkowska na koronę Miss World i powtórzenie sukcesu Anety Kręglickiej z 1989 roku? Aktualnie - według notowań - plasuje się w ścisłym finale.

Magdalena Bieńkowska jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Biegle mówi po angielsku. Na co dzień współpracuje również z NEW STAGE Model Management, gdzie ma okazję realizować swoją kolejną pasję, jaką jest modeling. Uwielbia podróżować i grać w tenisa. Chętnie poznaje nowe miejsca, ludzi i inne kultury, ale w wolnych chwilach z przyjemnością wraca do rodzinnych Mikołajek. Otwarcie przyznaje, że nie przepada za gotowaniem, a jej słabością są słodycze!

Zobaczcie fotki!

Zobacz: Co Miss Polski zabrała ze sobą do Japonii na konkurs Miss International 2016? Zdziwicie się! ZDJĘCIA