Oleh i Łukasz podczas wizyty w programie "Dzień Dobry TVN" zdementowali informacje o Madzi! Dlaczego Magda mówiła, że była mężczyzną?

- Zawsze była kobietą, to tylko udawana historia dla żartu - przyznał Oleh.

- To się wzięło od tego, że w pierwszym tygodniu dostaliśmy komentarze widzów, każdy uczestnik dostał komentarze widzów i tam ktoś napisał, że Madzia wygląda jak drag queen, jak osoba po zmianie płci. I to był po prostu żart, który pozostał z nami do końca programu. Traktowaliśmy to z przymrużeniem oka, dla niej to jest żadna obraza, że ktoś o niej powie, że jest transseksualna - dodał Łukasz.