Magda Steczkowska przymierza się do wydania nowej płyty. Zapowiedzią krążka jest singiel "Odchodzę", który powstał we współpracy z z Markiem Kościkiewiczem. Do energetycznego utworu powstał dość oszczędny w formie teledysk, w którym za to można zobaczyć kilka ciekawych modowych stylizacji.

