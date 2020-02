Magda Mołek w bufiastej sukience na ramówce TVN. To totalny hit wiosny 2020

Magda Mołek to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych prezenterek w naszym kraju! Gwiazda słynie również z nienagannego stylu, który pokochały tysiące fanek. Nic więc dziwnego, że również na ramówce stacji TVN, dziennikarka po prostu olśniła wszystkich swoim wyglądem. Magda Mołek postawiła na sukienkę, która będzie prawdziwym trendem tej wiosny. Musicie ją zobaczyć!

Magda Mołek w przepięknej sukience na ramówce TVN

We wtorek 25 lutego odbyła się ramówka stacji TVN. Prowadzącymi galę zostali Magda Mołek i Piotr Kraśko. Wzrok wielu zaproszonych gości przyciągnęła oczywiście piękna i elokwentna dziennikarka, która chociaż nie jest już prowadzącą "Dzień Dobry TVN", to jednak w dalszym ciągu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN-u. Tym razem wiele osób zwróciło uwagę na jej stylizację.

Magda Mołek należy do grona gwiazd, które mogą się pochwalić nienaganną sylwetką. Jednak tym razem dziennikarka postawiła na nieco luźniejszy look. Prezenterka założyła szeroką sukienkę do kostek, w kolorze pudrowego różu, z bufiastymi rękawami. Do tego gwiazda dobrała beżowo czarne szpilki, które podkreśliły charakter stylizacji. Doskonale rozumiemy, dlaczego Magda Mołek zdecydowała się postawić na własnie taką sukienkę. Tego typu stylizacje to będzie prawdziwy hit wiosny 2020! Bufiaste rękawy i długie, szerokie sukienki znowu wracają do łask!

A wam jak się podoba kreacja Magdy Mołek? My nie możemy oderwać od niej wzroku!

Takie sukienki będą największym trendem 2020. Bufiaste rękawy znów są w modzie!

Magda Mołek na ramówce TVN wyglądała olśniewająco!