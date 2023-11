Magda Mołek jest w ciąży i spodziewa się narodzin drugiego dziecka - to już nie jest żadna tajemnica. Dziennikarka jakiś czas temu podzieliła się radosną nowiną na swoim profilu na Instagramie. Mimo swojego stanu, Magda Mołek wciąż była aktywna zawodowo. Do teraz! Właśnie ogłosiła, że odchodzi z „Dzień Dobry TVN”.

Magda Mołek zdecydowała się na odpoczynek. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się tą wiadomością z fanami.

- Od najbliższego weekendu nie spotykamy się już w @dziendobrytvn Jedyny plus taki, że nie muszę wstawać o 5 rano. Tak tak wiem, i tak mnie to dopadnie i wkrótce będzie tak co dzień ???? ???? Tymczasem dziękuję Wam za obecność przed telewizorami. I uprzejmie donoszę, że stąd nie znikam ???? #seeyou #break #motherhood - napisała Magda Mołek.