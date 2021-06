Wielki powrót Magdaleny Mielcarz jako Lvma Black! Kilka dni temu swoją premierę miał jej najnowszy singiel "ICU", do którego powstał bardzo zmysłowy teledysk. Utwór można często usłyszeć w Radiu Zet, ale również w największych serwisach streamingowych, teledysk zaś dostępny jest m.in. na YouTubie. Co stoi za tak wielką zmianą u Magdaleny Mielcarz? Kim jest LVMA BLACK? Najnowszy kawałek to zapowiedź pierwszego studyjnego albumu LVMY BLACK, czyli Magdaleny Mielcarz . Producentem singla jest topowy amerykański muzyk – Emile Ghantous, na co dzień pracujący z takimi artystami jak Christina Aguilera, Snoop Dogg czy Chris Brown. W tworzenie pozostałych utworów był zaangażowany m.in. Jordan Ware – zdobywca nagrody Grammy za piosenkę „Where are you now” Justina Biebera, znany również z kooperacji z takimi gwiazdami jak m.in. Madonna i Justin Timberlake. Singiel „ICU” opowiada o trudnej i niejasnej relacji pomiędzy dwojgiem ludzi. Atmosfera utworu jest zawieszona pomiędzy jawą a snem, pomiędzy pragnieniami a rzeczywistością. Nowoczesne popowe brzmienia spotykają się m.in. z elementami tropical house’u czy trapu. Są to kierunki muzyczne wyznaczające kierunek dalszej twórczości LVMY BLACK . LVMA BLACK jest współautorką muzyki i tekstów. Opowiada w nich o świecie marzeń i fantazji, który jest alternatywą dla codziennej rutyny. ICU - tekst piosenki LVMY BLACK You look at me Like I’m not staring back It doesnt even phase you So hard to get From here to you Typical behaviour Your signals ain’t adding up You watch me get real high Cant Open up my eyes Why does it hurt me Your signals ain’t adding up Why do you feed me lies A thousand times And I take it My heart is barely beating I see you I hate myself whenever I see you So many blurry faces ...