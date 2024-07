Reklama

Magda Mielcarz powróciła do polskiego show-biznesu po krótkim urlopie macierzyńskim. Gwiazda zastąpiła Marikę w nowej edycji "The Voice of Poland", a także przygotowuje materiał na salową płytę. Chociaż aktualnie przebywa w Polsce, na co dzień żyje i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd z resztą pochodzi jej mąż, znany milioner. Przypomnijmy: Mielcarz opowiedziała o związku z milionerem

Przy okazji powrotu do kraju, Mielcarz udzieliła wywiadu dla "Gali". Rozmowie towarzyszą zdjęcia z Kalifornii. Magda nie ukrywa, że gdyby nie życie w USA, prawdopodobnie nie osiągnęłaby takiego sukcesu.

Cała w bieli Mielcarz zachęca was do lektury?

