Magda Gessler zostanie babcią! Czy zrezygnuje z "Kuchennych rewolucji", by pomóc córce?

Przez kilka miesięcy udało jej się zachować informację o ciąży w tajemnicy. Tuż przed majówką Lara Gessler opublikowała na swoim profilu instagramowym zdjęcie, na którym charakterystycznym gestem podkreśliła zaokrąglony brzuszek. "Wiosna", podpisała krótko.

Jak pisze najnowszy "Flesz", przyszła mama właśnie zaczęła drugi trymestr ciąży i czuje się bardzo dobrze. Dlaczego podzieliła się tą radosną nowiną z przyjaciółmi i swoimi fanami dopiero teraz?

Wolałam nie zapeszać, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego o wszystkim wiedzieli tylko najbliżsi. Chciałam mieć pewność, że z dzieckiem wszystko jest OK. Zaczęłam drugi trymest ciąży, a to bezpieczny czas. Mogę powiedzieć, że poza rosnącym brzuchem nie odczuwam absolutnie żadnych dolegliwości, więc jest to wymarzona ciąża - zdradziła w rozmowie z "Fleszem" Lara.