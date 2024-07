Widzowie pokochali Magdę Gessler dzięki „Kuchennym rewolucjom”, które co tydzień możemy oglądać w telewizji. Słynna restauratorka w krótkim czasie stała się gwiazdą, która ma wielu fanów w całym kraju.

Magda Gessler na co dzień mieszka w Polsce,jednak ostatnio kupiła dom w Kanadzie! Czyżby planowała zamieszkać tam na stałe?

- Magda już miesiąc temu poleciała do Toronto, by nadzorować przeprowadzkę do nowej posiadłości- zdradziła w „Rewii” znajoma Gessler.

Według informacji tygodnika, nie oznacza to, że Magda Gessler chce tam zamieszkać na stałe! Restauratorka już od dawna dzieli swoje życie między Polską a Kanadą, gdzie spędza w miesiącu około 10 dni.

Fani zwariowanej rewolucjonistki nie muszą więc zamartwiać się, że zrezygnuje z udziału w programie!

