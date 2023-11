Od lat Magda Gessler słynie z ciętego języka i rozbrajającej szczerości. Jest silna, odważna, nieustępliwa i dzięki temu cieszy się niesłabnącą popularnością i odnosi wielkie sukcesy zawodowe. W wywiadzie dla "Party" restauratorka opowiedziała nie tylko o swoich porażkach i dramatach, które zmieniły jej życie, ale także o swoich dzieciach: Larze i Tadeuszu.

Magda Gessler nie ukrywa, że aby znaleźć się na szczycie, sama musiała przejść wiele życiowych rewolucji. Co ciekawe, już od wczesnego dzieciństwa wiedziała, że jest stworzona do wyższych celów. Jak uwierzyła w siebie i swoje możliwości?

(...) Już jako mała dziewczynka wiedziałam, że moje życie nie będzie pospolite. Pewnego dnia stanęłam przed lustrem i powiedziałam do siebie: „Ja jestem królową”. Czułam, że jestem inna, że różnię się od moich rówieśników, inaczej odbieram świat i doskonale wiem, co jest dla mnie ważne. Nie mogłam przejść obojętnie wobec wszystkiego, co mnie otaczało, a drobiazgi zawsze miały dla mnie znaczenie. Tak jest do dziś i może dlatego widzę każdy detal w kuchni i w życiu - tłumaczy nam Magda Gessler.