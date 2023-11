Reklama

Magda Gessler inwestuje w nowy biznes. Restauratorka i gwiazda "Kuchennych rewolucji" została producentką dżemów i soków. Jakiś czas temu Magda została twarzą parówek oraz kiełbas "Besos". z lubczykiem. O tym interesie na razie zrobiło się cicho, a Gessler w tym momencie stawia już tylko na przetwórstwo owocowe.

Teraz można kupić sok, dżem, chrzan oraz keczup. A jakie są ceny?

Słoiczek konfitur o pojemności 200 ml kosztuje od 13 do 15 złotych, butelka syropu/soku o wadze 315 gramów – od 19 do 25 złotych. Chrzan i keczup – kosztują ok. 8 – 9 złotych za słoiczek.

Magda Gessler - nowy biznes

Co na to internauci? Jedni uważają, że coś co firmuje Gessler musi być świetne, a inni uważają, że wysokie ceny są podyktowane tylko nazwiskiem, a nie jakością.

Przetwory robię sama, przynajmniej wiem co jem. Cena kosmiczna 13 zł za słoiczek dżemu... To już wolę zrobić sam w cenie Magda wyskakuje ze słoika czy jak? - piszą internauci.

Konfitury Gessler:

Butelka syropu Gessler:

Nowa marka produktów nosi nazwę Salon Smaków Magdy Gessler. Produkty mają być naturalne, bez ulepszaczy i chemicznych dodatków, nie zawierają też glutenu.

Gwiazda TVN jest udziałowcem w około czternastu restauracjach. Współprowadzi swoją cukiernię Słodko-słony. Magdę Gessler można także zaprosić na imprezę, podczas której gotuje dla uczestników. Koszt takiej zabawy to ok. 30 tysięcy złotych. Gessler zaprojektowała także linię ubrań dla kobiet o nieco bardziej obfitych kształtach (powyżej rozmiaru 38).

Będziecie kupować jej dżemy i syropy?

