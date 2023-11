Magda Gessler zdradziła, gdzie i z kim spędza Święta Wielkanocne. Gwiazda TVN w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle opowiedziała o swoich świątecznych planach. Czy planuje wyjechać do Kanady, gdzie mieszka jej partner Waldemar Kozerawski? A może zaprosiła całą rodzinę do swojego domu? My już wiemy! Magda Gessler zdradziła również, jakich dań nie może zabraknąć na wielkanocnym. Prowadząca hitowe "Kuchenne rewolucje" tym razem stawia na tradycję czy nowoczesność w kuchni?

Reklama

Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Nigdy nie zgadniesz, jak wygląda praca na planie "Kuchennych rewolucji"! Magda Gessler pokazała zaskakujące nagranie

Reklama

Magda Gessler zdradziła, jak spędza święta.