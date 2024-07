Lara Gessler, córka Magdy Gessler, planuje ślub - tak doniósł niedawno jeden z tabloidów. Co więcej - słynna restauratorka ponoć odradza Larze zamążpójście, chce, żeby jeszcze chwilę poczekała z taką decyzją. Postanowiliśmy zapytać, co gwiazda TVN na to:

Nigdy w życiu nie było takiej rozmowy, w życiu nie zabraniam niczego, jeśli o coś się mnie pyta. Co ja mam do zabraniania? To jej życie! [...] Nie wiedziałam, że jest już aż tak daleko, ona chyba też nie ;) Ona i tak zrobi to co będzie chciała, za co ja bardzo kocham - mówi nam Magda Gessler.

Lara Gessler z chłopakiem.

Magda Gessler nie wie nic o ślubie córki!