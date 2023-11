W sieci pojawiły się mocno absurdalne aluzje...

Ale Magda i tak postanowiła je zdementować:

Już dawno żaden komentarz do mojego zdjęcia opublikowanego na Instagramie tak mnie nie rozbawił. Nie mogłam się przestać śmiać! ????Wiecie, że moja wyobraźnia jest ogromna ale w tym przypadku została pobita ???? Rozumiem, że się dobrze klikam ale jedno to wyobraźnia a drugie to bzdury. PS. Uwaga! Rada dla podróżujących „blondynek” po Kenii. Proście o przewodnika, który jest kobietą a po drugie najlepiej blondynka. Wtedy możecie oczekiwać rozumnych komentarzy.