Magda Gessler jest kucharzem, który uwielbia gotować i oczywiście jeść. Mówi się, że prawdziwy kucharz nie powinien mieć oporów przed zjedzeniem niczego! A co o tym sądzi Magda Gessler? Znana restauratorka wyznała przed kamerą, że są dwie rzeczy, których nigdy nie lubiła i nie zamierza ich więcej jeść. Co to? Odpowiedź znajdziecie w materiale wideo!

Magda Gessler lubi próbować nowe rzeczy, ale nie wszystko jest w stanie zjeść...