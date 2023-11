Rządzi w kuchni, rządzi w restauracjach, a także w swoich telewizyjnych programach, to może porządzi i całym krajem? Na swoim profilu facebookowym Magda Gessler zamieściła post, w którym została zestawiona z osobami typowanymi jako kandydaci w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Myślicie, że miałaby szansę? W kategorii, którą pokazała - na pewno!

Reklama

Zobacz także: Magda Gessler pokazała efekty diety: "Znikam w oczach...". Faktycznie aż tak schudła?

Magda Gessler kandydatką na prezydenta?

Magda Gessler może pochwalić się ogromną rzeszą fanów w Internecie. Na Facebooku obserwuje ją 1.3 miliona osób. To naprawdę imponująca liczba. I to właśnie stało się pretekstem do prezydenckich spekulacji.

Magda Gessler pokazała zestawienie profili kandydatów do najwyższego urzędu w państwie. Według niego Donalda Tuska obserwuje 268 tys. osób, urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę 650 tys., Władysława Kosiniaka-Kamysza 44 tys, a Małgorzatę Kidawę Błońską ledwie 29 tys. Przy restauratorce to naprawdę niewiele.

Ok... ???? to znak ..na prezydentkę!! ❤️ - napisała pod postem.

Jak byście zareagowali na taką kandydaturę? Sądząc po komentarzach Magda Gessler już może liczyć na sporo głosów, w tym również osób wymienianych jako mocni kandydaci do tego urzędu!

Magdo kochana, mój głos już masz! - napisał Robert Biedroń, lider Wiosny.

Reklama

A Wy oddalibyście swój głos na restauratorkę?