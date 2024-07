Magda Gessler będzie pływać nago! Restauratorka nie boi się szczerych wyznań :) W rozmowie z Party.pl gwiazda TVN zdradziła, że wyjeżdża w końcu na wyczekiwane wakacje:

Reklama

Jak zwykle jezioro, wyspa. Na wyspie dom, ja będę pływać nago, bo nie ma tam świętego ducha i będę wolnym człowiekiem bez makijażu.

Magda Gessler już nawet wrzuciła do sieci pierwsze zdjęcie z ukochanej Hiszpanii. Gdzie się wybrała? Oczywiście do restauracji, gdzie delektuje się lodami o smaku... awokado! Ale na fotce nie widać, z kim spędza tegoroczny urlop. A my to wiemy!

Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Zobacz także

ZOBACZ: Magda Gessler odpowiedziała na krytykę: "Niech spie...ją! Nikt nie będzie u mnie rządził!" Mocne słowa!

Magda Gessler na wakacjach

Instagram

Magda Gessler na jesiennej ramówce TVN