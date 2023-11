Nie ma obecnie bardziej zapracowanej gwiazdy w telewizji! Magda Gessler kręci teraz zdjęcia jednocześnie do „Kuchennych rewolucji”, „MasterChefa” oraz „Sexy kuchni”. Wszystkie programy będziemy oglądać w TVN i TVN Style przez całą jesień. Ale to nie koniec! Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Magda przygotowuje już… czwarty program! Jaki? Podobno ruszy w podróż po kraju, by szkolić młodych kucharzy.

"Magda ma życiową misję: chcę zrobić wszystko, by kuchnia w polskich restauracjach była jeszcze smaczniejsza", mówi znajoma gwiazdy.

Na szczegóły musimy jednak poczekać do wiosny. Za to teraz córkę Magdy Larę można oglądać w show "Ameryka Express” do kariery w telewizji szykuje się też podobno syn gwiazdy Tadeusz. Imperium Gesslerów ciągle rośnie w siłę!

