Magda Bereda wiedzie prym w internecie. Jest też zwyciężczynią naszego konkursu zorganizowanego przez Party.pl na Gwiazdę Young. Niedługo usłyszymy jej płytę, ponieważ Magda Bereda podpisała umowę z dużą firmą fonograficzną Universal Music Polska. Nagrała już dwie piosenki i pracuje dalej w studiu nagraniowym.

Magda Bereda nie może się doczekać swoich koncertów. Najchętniej występuje w małych klubowych salach, gdzie może w końcu spotkać się z fanami. To właśnie oni często pytają ją, czy chciałaby wystąpić w „The Voice of Poland” albo w „Tańcu z gwiazdami”.

W przypadku „The Voice” nie czułabym się z tym do końca dobrze, ponieważ mam wielu fanów i osoba, która stanęłaby ze mną do walki, najprawdopodobniej nie miałaby ze mną szans. To nie byłoby fair, a ja źle się bym z tym czuła - mówi Magda Bereda.