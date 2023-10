Magda Bereda wzięła udział w X edycji programu "Taniec z gwiazdami", emitowanego w telewizji Polsat. Młoda artystka mogła liczyć na ogromne wsparcie od fanów, dzięki którym dotarła aż do 8. odcinka show. Inaczej było w przypadku jury, które czasami nie szczędziło krytycznych słów dotyczących jej tańca.

A jak swoją przygodę z tym programem wspomina ona sama?

To była przepiękna przygoda i gdybym mogła ją powtórzyć, to w sumie bardzo chętnie, bo nauczyłam się tam bardzo dużo siebie samej, nauczyłam się też powiedzmy tańczyć, aczkolwiek nie byłam w tym najlepsza. Ale spełniłam takie swoje marzenie, że nawet jeśli nie jest się w czymś dobrym, to można pokazać ten swój progres - powiedziała w rozmowie z reporterką Party.pl