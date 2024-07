Najnowsze dzieło filmowe artystki nosi nazwę „W.E.” i jest historią romansu księcia Walii i króla Wielkiej Brytanii Edwarda VIII z kochanką Wallis Simpson.

W rolę Wallis wcieliła się 30-letnia brytyjska aktorka Andrea Riseborough, która pozuje z Madonną do dwóch ciekawych okładek grudniowego wydania magazynu Harper’s Bazaar. To właśnie ona okrzyknięta została muzą „królowej”!



Premiera „W.E.” przewidziana jest na początek 2012 roku. W filmie będziemy mogli oglądać m.in. Abbie Cornish, Natalie Dormer, Oscara Isaaca i Jamesa D’Arcy w roli króla Edwarda VIII.

