Dla fanów Madonny 26 marca zapowiada się jako najważniejszy dzień roku. Właśnie wtedy do sklepów na całym świecie trafi dwunasta płyta gwiazdy zatytułowana "MDNA". Dzisiaj zaprezentowano okładkę płyty, którą zaprojektował Giovanni Bianco. Będzie ona dostępna w wersji standardowej i limitowanej. W wersji bonusowej znajdzie się osiemnaście piosenek. Zawartość wersji podstawowej stoi nadal pod znakiem zapytania.

Proces tworzenia krążka odbył się we współpracy Madonny z kilkoma producentami, wśród których znaleźli się William Orbit i Martin Solveig, ojców sukcesu płyty "Ray Of Light". 3 lutego 2012 zostanie wydany pierwszy singel promujący album, "Give Me All Your Luvin'", w którym gościnnie usłyszymy Nicki Minaj i M.I.A. Dwa dni później Madonna wystąpi w przerwie finału mistrzostw Stanów Zjednoczonych w futbolu amerykańskim, znanej jako Super Bowl half-time show

Zanim jednak płyta się ukaże, 5 lutego zobaczymy klip do "Give Me All Your Luvin". Tego dnia gwiazda wystąpi również w przerwie finałowej rozgrywki Super Bowl.

Warto dodać, że tytuł płyty został skrytykowany przez Lucy Dawe, rzeczniczkę prasową organizacji antynarkotykowej Cannabis Skunk Sense, ze względu na podobieństwo do MDMA kojarzonego z jednym ze środków odurzających. Nawet jeśli to przecież Madonna na wielu działa tak samo uzależniająco jak narkotyk...

Okładka płyty "MDNA":

