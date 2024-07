Trwające aż dwie godziny show w ramach trasy MDNA było najpopularniejszym koncertem w 2012 roku! Tournée objęło aż 29 kraje, gdzie bilety na 88 koncertów zostały całkowicie wyprzedane! Madonna oraz jej dziesięcioosobowy zespół na czele z dyrektorem artystycznym Kevinem Antunes wraz z 25 tancerzami wykonali żywiołowy, dwugodzinny spektakl, który zachwycił i oczarował ponad 2,2 miliony fanów!

„Madonna spędziła sześć miesięcy osobiście edytując materiał filmowy z 30 kamer z kilku koncertów, aby stworzyć MDNA DVD. Jej zaangażowanie przy każdej klatce, każdym szczególe, doprowadziło do przedstawienia wydarzenia według jej wizji artystycznej. Każda piosenka jest jak krótki film. W jednej minucie jesteście w filmie akcji, a w drugiej w musicalu. To lepsze niż filmy 3D w IMAX i doprowadzi nawet olimpijczyka do utraty tchu” – skomentował reżyser show Danny B. Tull.

Utwory, które znajdziecie na wydawnictwie to m.in. „Girls Gone Wild” oraz „Gang Bang” z ostatniego albumu MDNA, który zadebiutował na 1. miejscu w 35 krajach, ale także klasyki takie jak „Hung Up”, „Express Yourself”, „Vogue”, „Open Your Heart”, „Like A Prayer” i „Celebration”.

„Mój koncert to podróż... podróż duszy od ciemności do światła. To po części teatralne przedstawienie muzyczne, częściowo spektakl, a czasem kameralny występ. Wiem, że do wielu ludzi będzie to przemawiać. To bardzo dla mnie ważne, jako artystki, aby przekaz nie został wyrwany z kontekstu. Musi zostać obejrzane z otwartym umysłem, od początku do końca. Jestem pewna, że jeżeli zostanie pokazane w ten sposób, widz zostanie zainspirowany i będzie chciał uczynić świat lepszym miejscem... oczywiście to jest moim zamiarem”, zdradza Madonna.

