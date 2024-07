Niedawno polski show-biznes obiegła wiadomość o gejowskim ślubie Maciej Zienia. Projektant weźmie go już jutro w Brazylii, skąd pochodzi jego ukochany. Jego kolega z branży, Dawid Woliński, skomentował to wydarzenie przed naszą kamerą. Zobacz: Dawid Woliński skomentował gejowski ślub Macieja Zienia

Zień już wyprowadził się z Polski, gdzie najprawdopodobniej zostanie na stałe. Co niektórzy spekulują, że niekoniecznie jest to spowodowane wielką miłością, a długami i niezbyt dobrze idącym interesem w Polsce. Według doniesień "Twojego Imperium" projektant lekką ręką rozdawał swoje kreacje celebrytom. Głos w sprawie zabrali też inni designerzy. Ewa Minge przyznała, że słyszała o jego kłopotach:

Słyszałam różne opinie o jego sytuacji finansowej. Niestety, wszystkie negatywne. Wiele wskazuje na to, że Maciek naprawdę się zakochał i to jest najradośniejsza wiadomość...

W kwestii tej wypowiedział się także Tomasz Jacyków:

Nie siedzę Maćkowi w kieszeni i nie wiem czy bankrutuje, ale to, że wyprowadza się z Polski, wszystko tu likwidując, nie jest pozbawione podstaw. Ale może wyjazd nie jest ucieczką od bankructwa, lecz krokiem ku międzynarodowej, prawdziwej karierze w świecie mody?

Z kolei asystent Zienia, Kamil Piechowiak, zaprzecza jakoby powodem wyprowadzki był kryzys finansowy:

Maciek rzeczywiście zaczyna realizować nowy projekt w Brazylii. Ale to nie oznacza, że ma kłopoty finansowe i wycofuje się z Polski. Owszem, jego krawcowe szukają pracy gdzie indziej, ale skoro on będzie działał tu mniej, one mogą szyć dla innych znanych marek. Maciek z pewnością będzie realizował nowe projekty w kraju, więc z czasem wróci.