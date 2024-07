Maciej Zakościelny to nowa gwiazda drugiej części filmu "Listy do M", którego premiera odbędzie się już 13 listopada 2015 r. Aktor, który dołączył do zaprzyjaźnionej już ekipy (Maciej Stuhr, Tomasz Karolak, Kasia Zielińska czy Agnieszka Dygant), specjalnie dla tej roli nauczył się grać na trąbce:

Było to dość karkołomne zadanie, bo to jest zupełnie inny instrument niż skrzypce czy gitara... Dla mnie to było o tyle istotne, iż uważam, że jeżeli umiem grać na trąbce i rzeczywiście gram, wydobywam dźwięki, to będzie to wiarygodne w filmie. Na tej wiarygodności najbardziej mi zależało.

Maciej Zakościelny ukończył szkołę muzyczną II stopnia w klasie skrzypiec, a swój talent niejednokrotnie prezentował szerszej publiczności, m.in. podczas muzycznych spektakli "Śpiewając Jazz". Nam opowiedział o swoich ulubionych filmach muzycznych, które zainspirowały go, by nauczył się grać na nowym instrumencie.

