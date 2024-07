1 z 7

Maciej Zakościelny kilka dni temu świętował swoje 34. urodziny. Przystojny aktor ostatnio rzadziej gości na salonach, ale nie oznacza to, że w jego życiu niewiele się dzieje. Wręcz przeciwnie - kolorowa prasa sporo spekuluje o perypetiach miłosnych Macieja. Rozstał się już podobno z hollywoodzką narzeczoną i szybko znalazł pocieszenie w ramionach nowej kobiety. Przypomnijmy: Zakościelny rozstał się z gwiazdą Hollywood. Pokazał już nową dziewczynę

Urodzinowe popołudnie spędził jednak w innym towarzystwie. Paparazzi przyłapali Zakościelnego na spotkaniu z tajemniczą brunetką. Para na miejsce przyjechała razem i nie szczędziła sobie serdeczności. Wprawdzie łatka amanta przylgnęła do aktora na dobre, ale ciężko posądzać go o kolejny romans. Z naszych informacji wynika, że kobieta ze zdjęć nie jest nową partnerką Macieja, a jego koleżanką. Na co dzień nie jest związana z show-biznesem, choć pracuje w jednej z większych stacji radiowych w kraju.

Jedno jest z pewne - z wiekiem Maciej robi się coraz przystojniejszy. Pamiętacie, jak jeszcze kilka lat temu media określały go "polskim Bradem Pittem"?